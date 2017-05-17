Россияне совершают DDoS-атаки на сайт президента - Шимкив

Сегодня на сайт президента Украины совершают DDOS-атаки. Об этом заявил заместитель главвы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. (...) Мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" сервера АП", - пояснил Шимкив.

По словам замглавы АП, IT-специалисты контролируют ситуацию и угрозы для работы сайта нет.

Сегодня, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали российские соцсети и IT-сервисы.

Порошенко призвал украинцев покинуть российские социальные сети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что, согласно украинскому законодательству, блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в судебном порядке.