Россию могут лишить права вето в ООН - Волкер

Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью 112 Украина.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", - сказал он.

Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".

"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", - убежден спецпредставитель США.

Ранее сообщалось, что на встрече в Дубае Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят возможность соблюдения перемирия на Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции США и России по поводу идеи ввода миротворцев на Донбасс.