Ростовский суд готов к видеосвязи с Оболонским судом по делу В.Януковича - защита

Ростовский областной суд сообщил о готовности к организации видеосвязи с Оболонским районным судом после поступления соответствующего запроса с Оболонского суда в порядке, установленном Европейской Конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу адвокатской компании, которая защищает интересы В В.Янукович.

"При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке", - цитирует адвокатская компания ответ заместителя председателя Ростовского областного суда России В.И.Носова.

В то же время, защита экс-президента напомнил об однозначной требование Уголовно-процессуального кодекса, по которой видеоконференция должна быть организована в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение статьи 86 УПК Украины (допустимость доказательств).

Кроме того, говорится в сообщении защиты, согласно УПК Украины, только официальное лицо суд по местонахождению Виктора Януковича может быть уполномочена Оболонским судом на вручение Виктору Януковичу, под его подпись, памятки о его процессуальные права и проверку его лица на основании паспорта.

Зато, подчеркнула защита В.Януковича, районный суд предложил защите провести видеоконференцию способом, не предусмотренным действующим УПК Украины. Защита подчеркивает, что это может негативно повлиять на права всех украинском, поскольку фактически создаст опасный прецедент, который позволит другим судам, вопреки Конституции Украины, по своему усмотрению придумывать процедуры, не предусмотренные УПК Украины, и применять их.

Напомним, ГПУ направила очередной запрос в РФ о допросе Януковича в деле убийств на Майдане.

Как сообщал УНН, 11 марта 2017 начальник Департамента спецрасследований ГПУ С.Горбатюк сообщил, что их Департамент намерен направить ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о допросе бывшего президента Украины Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствами - противодействие протестных акций и создание преступной группировки.

Также напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.