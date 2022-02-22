Розірвання дипвідносин з Росією на часі: МЗС проаналізувало всі наслідки і сценарії

У Міністерстві закордонних справ проаналізували всі можливі наслідки розірвання дипломатичних відносин України з Росією і дійшли висновку, що це рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Вашингтоні, передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми проаналізували всі можливі наслідки і сценарії розвитку у разі ухвалення такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України", - сказав він.

Кулеба зазначив, що саме він вночі підписав відповідне подання Президенту України.

"Я вважаю, я завжди так вважав, що це потрібно було робити ще у 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не було ухвалено", - підкреслив глава української дипломатії.

Глава МЗС додав, що відкликання тимчасово повіреного і майбутнє розірвання дипломатичних відносин є надзвичайно чітким і жорстким сигналом про те, що відносини між двома країнами "і так були на дні, а зараз вони ще опустилися нижче дна".

Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Укладені угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають, зокрема, надання їм військової допомоги.

22 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розірвання дипломатичних відносин України з РФ.

Крім того МЗС викликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила.