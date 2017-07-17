Розенблат и Поляков останутся на свободе - политолог

Народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков останутся на свободе.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Андрей Золотарев.

Эксперт заявил, что Розенблат и Поляков после лишения неприкосновенности останутся народными депутатами.

"Розенблат и Поляков после лишения неприкосновенности останутся народными депутатами. Но если потребуется принести кого-то в жертву из-за борьбы с коррупцией, то кому-то из них все же придется стать козлом отпущения",- утончил А. Золотарев.

По словам политолога, нардепов Розенблата и Полякова выпустят на поруки, под стражу их брать не будут.

"Условия будут несколько мягче, чем по Добкину. Розенбалату и Полякову не стоит опасаться, что их посадят в СИЗО, так как они являются членами партий действующей власти. Они, скорее всего, в итоге останутся на свободе. У данных нардепов положение не безнадежное, особенно у Полякова, ведь "Народный фронт" демонстрирует круговую поруку",- сказал А. Золотарев.

Напомним, судебные заседания для избрания меры пресечения для нардепов ВР Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный) состоятся 17-21 июня в Соломенском райсуде Киева, точное время пока неизвестно.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании- нерезидента за добычу янтаря в Украине.

10 июля фракция БПП исключила Борислава Розенблата из своего состава.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепов от БПП Борислава Розенблата и от НФ Максима Полякова, но не позволила проводить задержание и арест.

13 июля нардепам было объявлено подозрения за коррупционные деяния.