Розенблата вызвали в САП - ознакомиться с ходатайством прокуроров

Народного депутата Борислава Розенблата вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для ознакомления с ходатайством прокуроров об избрании ему меры пресечения.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня Розенблат вызван в прокуратуру для ознакомления с этим ходатайством, и как только он ознакомится, оно будет внесено в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу", - сказал Холодницкий.

Как сообщалось, САП будет просить суд о залоге, электронных браслетах и сдаче паспортов для Розенблата и Полякова.

11 июля ВР лишила Розенблата и Полякова неприкосновенности, но не разрешила задержание и арест. 13 июля Розенблату и Полякову вручили подозрения. Читайте также: Холодницкий сказал, сколько будут просить залога для "янтарных" нардепов

Поляков и Розенблат являются фигурантами дела относительно незаконного добывания янтаря.