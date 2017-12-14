Розенблату разрешили свободное передвижение по Украине

Соломенский райсуд Киева в четверг, 14 декабря, разрешил внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату свободно передвигаться по Украине, частично удовлетворив ходатайство защиты об изменении меры пресечения фигуранту так называемого янтарного дела. Копию соответствующего решения суда опубликовала Украинская правда.

"Отменить обязанность,... возложенную на подозреваемого Розенблата Борислава Соломоновича определением Соломенского райсуда Киева от 20.10.2017, а именно не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда", - говорится в тексте документа.

Адвокат депутата Алексей Шевчук объяснил, что защита просила суд, кроме разрешения на свободное передвижение, отменить также ношение электронного браслета слежения, однако в удовлетворении этой части ходатайства следственный судья Елена Букина отказала.

19 октября 2017 года детективы НАБУ задержали Розенблата в самолете в аэропорту Киев при попытке вылететь в Германию и забрали у депутата паспорта. В бюро уточнили, что не задерживали Розенблата, а лишь "проводили следственные действия".

20 октября суд обязал депутата носить до 18 декабря 2017-го электронный браслет, являться по вызову к следователям, не отлучаться с места жительства в Житомире и Киеве, сдать все загранпаспорта.