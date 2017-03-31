Розенко: Глава НАПК политизирует процесс е-декларирования

Глава Нацагенства по предотвращению коррупции Наталья Корчак политизирует процесс электронного декларирования, убежден вице-премьер Павел Розенко. Об этом он заявил в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"Мне кажется, что вчера дискуссия на заседании правительства не прошла продуктивно из-за того, что глава НАПК, к сожалению, начала довольно серьезно политизировать процесс. Я тоже вчера услышал, к сожалению, в том числе от нее, что Кабинет министров Украины хочет каким-то образом помешать е-декларированию и прекратить это. Я считаю, что такие слова абсолютно необоснованны, потому что все члены Кабинета министров Украины, в том числе я, мы показали все свои декларации, все свои состояния еще полгода там. Нам уже, условно говоря, "валить" систему е-декларирование вовсе нет никакого смысла. Все чиновники все открыли и все показали. Нам нечего прятать", - заявил Розенко.

Напомним, в течение нескольких дней наблюдается сбой в работе реестра электронных деклараций. В НАПК сказали, что восстановить его работу планируется к утру 29 марта, однако в тот день система тоже не работала. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП "Украинские специальные системы". Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. Гройсман посоветовал всем сотрудникам НАПК уйти в отставку. Корчак в итоге заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.