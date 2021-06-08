Розмова Зеленського і Байдена дала змогу скоординувати позиції України і США - Єрмак

Змістовна розмова між Президентами України та США Володимиром Зеленським і Джо Байденом дала змогу детально скоординувати позиції двох держав та засвідчує близькі і партнерські відносини між Україною та США.

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт глави Української держави, про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Проведення саме такої максимально конкретної та довірливої розмови напередодні великого європейського турне Президента США, що включатиме саміт НАТО та двосторонній саміт США - РФ, вказує на те, що Україна та Президент Володимир Зеленський забезпечують наших партнерів якісною експертизою щодо сучасних викликів та ризиків для безпеки в регіоні", - наголосив Єрмак.

Особлива увага в розмові лідерів була приділена питанню фіналізації будівництва "Північного потоку - 2". Зеленський чітко і недвозначно заявив про те, що цей проект не є питанням економіки чи бізнес-перспектив, як його визначає частина європейських політиків, а це виключно геополітичний інструмент Росії, який дозволяє спробувати суттєво розширити домінантний вплив цієї держави у Європі. "Північний потік - 2" значно збільшує всі наявні ризики в нашому регіоні, наголосив Єрмак.

За його словами, Зеленський порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат. Також Президент України наголосив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитись у минулому.

"Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави - це спосіб максимального захисту", - було відзначено на переговорах.

Як повідомив Єрмак, рух України до НАТО - це також можливість досягти передумов для встановлення на Донбасі стабільного та тривалого миру. Ситуація на Донбасі обговорювалась дуже детально. Зеленський назвав причини періодичної ескалації цього протистояння російською стороною, повідомив про кількість та характер обстрілів, які здійснюються з непідконтрольної території, а також детально поінформував про реальну кількість російських військ, сконцентрованих біля наших кордонів, і тих, що були передислоковані в місця їхнього постійного розташування.

Значна частина розмови Президентів була присвячена питанню трансформації нашої держави у прозору та конкурентну систему.

"Американська сторона розуміє, що ліквідація деструктивного консенсусу між олігархами та політиками в Україні викликає потужний спротив старих еліт. Але підтримка України Америкою в цій роботі буде максимальною", - підсумував Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім у липні.