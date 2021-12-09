Розмова Зеленського і Байдена запланована на 19.30 у четвер

Розмова президентів України й США Володимира Зеленського та Джо Байдена попередньо запланована на 19.30 у четвер.

Про це повідомив прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Шановні колеги, щодо розмови з Президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни",- зазначив Никифоров.

Згодом він додав, що перед розмовою Зеленський візьме участь в онлайн- саміті за демократію, ініційованому Президентом США.

7 грудня відбулися переговори президентів США та Росії. Байден планував обговорити її результати з європейськими союзниками, а також особисто з Президентом України.

У Білому домі повідомили, що Президент США має намір зателефонувати Президентові України Володимиру Зеленському у четвер, 9 грудня.

9-10 грудня відбудеться віртуальний саміт Президента США Джо Байдена за демократію, на який запрошено лідерів демократичних держав світу, представників громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектору. Україна - серед запрошених на саміт країн.