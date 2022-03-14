Розпочинається четвертий раунд переговорів України та Росії

Починається четвертий раунд переговорів України та Росії. Про це заявив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Буквально за кілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією. Четвертий тур. Ми спробуємо донести їм нарешті, що 19-й день війни - це 19 днів великого-великого подвигу країни", - сказав він.

Подоляк додав, що позиції України незмінні: мир, негайне припинення вогню та відведення всіх російських військ.

"Лише після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, якісь політичні врегулювання", - сказав він.

Раніше Подоляк заявив, що на переговорах підіб'ють проміжні підсумки, обговорюватимуться зокрема компенсації від Росії за руйнування в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни почали розмовляти, а не кидатися лише ультиматумами.