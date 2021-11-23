Розслідувач Bellingcat Грозєв: Росія із задоволенням віддасть Донбас Україні

Болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat, автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв вважає, що Україна зможе повернути контроль над окупованою територією Донбасу. Таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Росія із задоволенням віддасть Донбас, бо не знає, як його інтегрувати і як фінансувати цю інтеграцію", - сказав Грозєв.

Щодо Криму, то це питання складніше, вважає він.

"Щоб вона віддала Крим, вважаю, має бути примушування до цього. Жодних м'яких сценаріїв для цього не з'явиться. Майже впевнений, що якщо буде зміна влади [в Росії] - а вона буде, - потім буде можливість підписати глобальний пакт миру з новим правителем. Сподіваюся, це буде не один [правитель], а коаліція", - наголосив розслідувач.

На його думку, "ідеться про період п'ять років і далі, на жаль".

Інтерв'ю з Грозєвим вийде сьогодні на YouTube-каналі "В гостях у Гордона", трансляція розпочнеться о 18.00