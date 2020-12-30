Роз'яснення Офісу Генпрокурора щодо законності відсторонення від посади судді Голови Конституційного Суду України

Оцінюючи позицію Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України щодо законності продовження Головою Конституційного Суду України виконання службових обов'язків судді та необхідності скасування Президентом України Указу 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Офіс Генерального прокурора вважає, що відсторонення Президентом України від посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося згідно вимог чинного законодавства України.

Позиція Правового департаменту Секретаріату КСУ з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного Суду України і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована. Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах.

Припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді Конституційного Суду України з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду України у зв'язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.

Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 КПК Кримінального процесуального кодексу України), зокрема, у главі 14 Кримінального процесуального кодексу України.

Порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади містить як загальні норми (ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158), так і спеціальні, які стосуються суддів (ст. 155-1), а також осіб, що призначаються Президентом України (ч. 3 ст. 154).

Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України, у тому числі під час здійснення відносно них кримінального провадження, передбачені у Конституції України, Законі України "Про Конституційний Суд України" та Кримінальному процесуальному кодексі України.

У зв'язку з цим Президент України, розглянувши клопотання в.о. Генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Генеральна прокуратура України

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