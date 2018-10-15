РПЦ розірвала відносини з Константинопольським патріархатом

Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.
Про це повідомляє ТАСС.
На засіданні священного синоду прийнято рішення про повний розрив спілкування з Константинопольським патріархатом
- Синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем, - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, Томос про автокефалію православної церкви в Україні є сильним ударом не тільки по Московському патріархату, але і по Кремлю.