РПЦ розірвала відносини з Константинопольським патріархатом

Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Про це повідомляє ТАСС.

На засіданні священного синоду прийнято рішення про повний розрив спілкування з Константинопольським патріархатом

- Синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем, - сказано в повідомленні.

Читайте: Правда очі коле - відповідь Клімкіна на звинувачення УПЦ МП

Нагадаємо, Томос про автокефалію православної церкви в Україні є сильним ударом не тільки по Московському патріархату, але і по Кремлю.