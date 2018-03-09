Рубан неоднократно ввозил оружие из "ДНР" в Украину - Грицак

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан уже не впервые вывозит оружие и боеприпасы из "ДНР" на подконтрольную Украине территорию.

Первое такое незаконный ввоз он совершил в ноябре 2017 года, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"В рамках проведения негласных следственно-розыскных мероприятий нами документировано ввоза на подконтрольную Украине территорию крупнокалиберного пулемета НСВС калибра 12,7 мм "Утес" производства Российской Федерации, крупнокалиберной снайперской винтовки калибра 12,7 мм, доработанной в "ДНР", 4 минометов калибра 120 мм, модифицированных в "ДНР", 260 патронов калибра 12,7 мм, 2 ручных противотанковых гранатометов РПГ-7-В, 6 пострілв РПГ-7-Л к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 6 пороховых зарядов к тому же гранатомета, 6 противопехотных мин МОН-50, 20 гранат РГД-5, 20 запалов к ним", - перечислил Грицак это оружие и боеприпасы.

Напомним, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузы нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а об оружии в авто ничего не знал.