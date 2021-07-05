Рудик не змогла відповісти на питання, чи є у неї американський паспорт

Глава партії "Голос" Кіра Рудик, яку хочуть виключити з партії, тричі не відповіла на питання журналістів про те, чи є у неї паспорт США.

Про це вона сказала в ефірі "Україна 24".

Під час прямого ефіру ведуча Наталя Влащенко згадала, що в деяких ЗМІ Рудик називають володаркою американського паспорта і попросила уточнити, чи це так.

"Я народилася в Україні і є українкою", - ухильно сказала Рудик.

Однак журналістка продовжувала наполягати і уточнила, що запитує саме про громадянство.

"Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була", - знову сказала лідер "Голосу".

Після цього Влащенко прямо запитала, чи є у Рудик американське громадянство.

"Я ще раз повторюю: я народилася в Україні і є українкою", - знову ухильно відповіла політик.