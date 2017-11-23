Руководитель ФГИ называет обвинения в свой адрес политической игрой окружения генпрокурора

И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров отрицает все обвинения в свой адрес в якобы нарушениях при приватизации части помещения Минагрополитики, озвученные генеральным прокурором Юрием Луценко, и называет их "политической игрой окружения генпрокурора".

"Это ничто иное, как политическая игра окружения Генерального прокурора накануне прозрачной и конкурентной приватизации, которая не всем нравится, но которая состоится в следующем году. Как бы политики не расшатывали ситуацию", – написал руководитель ФГИ на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день Ю.Луценко сообщил, что Генпрокуратура расследует уголовное производство о незаконной приватизации части здания Минагрополитики, и в рамках этого дела был допрошен бывший на то время руководителем киевского отделения ФГИ В.Трубаров.

Как утверждает генпрокурор, именно В.Трубаров не осуществил предусмотренные меры контроля и подписал незаконный договор. По словам Ю.Луценко, еще накануне руководитель ФГИ должен был быть задержан, но "закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ, что и сделано".

В свою очередь В.Трубаров заявил, что имущество, о котором идет речь, принадлежало государственному предприятию, органом управления которого было Минагрополитики, и не было запрещено к приватизации.

"В 2011 году в соответствии с законом об аренде был подписан договор аренды государственного недвижимого имущества. Положениями законодательных актов Украины предусматривается право арендатора осуществлять неотъемлемые улучшения объекта, а также право на приватизацию этого имущества", – отмечает руководитель Фонда.

Он настаивает, что договор купли-продажи госимущества был заключен правомерно, а к процессу привлекался эксперт Киевского института судебных экспертиз.

Как сообщалось, правительство В.Трубарова и.о. главы ФГИ в начале сентября этого года, а до этого он с начала апреля занимал должность руководителя аппарата Фонда.

Верховная Рада на пленарном заседании 13 апреля 2017 года одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию. После ухода И.Билоуса приказом по Фонду и. о. главы приватизационного ведомства был назначен его первый заместитель Дмитрий Парфененко, уже возглавлявший Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 гг. и с июня 2014 года по май 2015 года.

В.Трубаров, 1973 г. р., окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 гг. возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 гг. стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву.

В 2015-2017 годах В.Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.