Руководитель Офиса президента Богдан не исключает, что может стать премьером

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пока не собирается занимать пост премьер-министра, но не исключил этого.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".

"Пока нет, но ноубоди ноуз (никто не знает - ред.)", - сказал Богдан на вопрос, могут ли увидеть его в перспективе в кресле премьер-министра.

Он также прокомментировал ситуацию с соответствием своего пребывания на посту закона об очищении власти (люстрации). Так, по его словам, должность главы Администрации президента (ныне - Офис президента) не является той должностью, которая подпадает под люстрацию.

"И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать", - заверил руководитель ОП. Читайте также: Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по выбору директора ГБР

Кроме того, Богдан отметил, что заработная плата его "в пределах 24 тысяч гривень", но добавил, что еще не получал ее.