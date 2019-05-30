Руководителем избирательного штаба партии Порошенко будет Березенко

Руководителем избирательного штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" будет замглавы фракции БПП Сергей Березенко

Об этом рассказали осведомленные источники, передает "ДС" со ссылкой на Украинскую правду.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал источник.

Кроме того, он добавил, что получается "странное очищение".

В то же время, глава избирательного штаба Порошенко во время выборов президента Виталий Ковальчук не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".

Как сообщала "ДС", БПП 31 мая проведет большой съезд, на котором будет представлено новое руководство, а также обновленный список, в который войдут представители общественности, волонтеры и добровольцы.