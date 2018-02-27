Руководителем Национальной службы здоровья выбрали топ-менеджера ISIDА Олега Петренко

Во вторник, 27 февраля, Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала руководителем Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заместителя гендиректора частной клиники ISIDA Олега Петренко, сообщила член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова в Facebook.

Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева. Перед работой в ISIDА он был первым заместителем гендиректора клиники "Оберіг". В 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения. Кроме того, Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Согласно перечню кандидатов, обнародованном Нацкомиссией по вопросам госслужбы, на место руководителя НСЗУ претендовали 14 человек. В финал конкурса, кроме Петренко, вышли бывший заместитель министра юстиции Андрей Вишневский, владелец бизнеса по торговле фармацевтическими и стоматологическими материалами Николай Слипченко и советник министра юстиции Роман Усенко.

Как отмечает Александра Устинова в своей статье для "Украинской правды", новый орган создается в рамках медицинской реформы и фактически будет контролировать все выплаты в сфере здравоохранения, выбирать больницы, которые будут получать деньги от государства и контролировать распределение более 100 млрд гривень ежегодно на оплату услуг пациентов.

НСЗУ будет выступать заказчиком услуг, рассчитывать тарифы, по которым будет платить государство за больных, заключать договоры о медицинском обслуживании населения и многое другое.

По материалам: Украинская правда