Руководителем Национальной службы здоровья выбрали топ-менеджера ISIDА Олега Петренко

27 февраля 2018, 20:50
 Политика Источник: Зеркало недели. Украина
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Во вторник, 27 февраля, Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала руководителем Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заместителя гендиректора частной клиники ISIDA Олега Петренко, сообщила член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова в Facebook.

Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева. Перед работой в ISIDА он был первым заместителем гендиректора клиники "Оберіг". В 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения. Кроме того, Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Согласно перечню кандидатов, обнародованном Нацкомиссией по вопросам госслужбы, на место руководителя НСЗУ претендовали 14 человек. В финал конкурса, кроме Петренко, вышли бывший заместитель министра юстиции Андрей Вишневский, владелец бизнеса по торговле фармацевтическими и стоматологическими материалами Николай Слипченко и советник министра юстиции Роман Усенко.

Как отмечает Александра Устинова в своей статье для "Украинской правды", новый орган создается в рамках медицинской реформы и фактически будет контролировать все выплаты в сфере здравоохранения, выбирать больницы, которые будут получать деньги от государства и контролировать распределение более 100 млрд гривень ежегодно на оплату услуг пациентов.

НСЗУ будет выступать заказчиком услуг, рассчитывать тарифы, по которым будет платить государство за больных, заключать договоры о медицинском обслуживании населения и многое другое.

По материалам:  Украинская правда

 

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 