Руководство дворца "Украина" советуется с СБУ о выступлениях российских артистов

Руководство Национального дворца искусств "Украина" постоянно советуется с СБУ относительно возможных выступлений российских артистов на его сцене.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Национальный дворец искусств "Украина" Роман Недзельский на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы отдавали заявку СБУ, где мониторили, есть ли люди в списке "Миротворца", пересекали ли границу, которая является нелегальной на территории Украины, выступали ли в зоне боевых действий", - сказал он.

Недзельский добавил, что дворец "Украина" специально повышал цену на аренду зала российским артистам.

Также он отметил, что дворец "Украина" не является той инстанцией, которая может запрещать артистам въезжать в Украину. "Для этого у нас есть пограничная служба, таможенная служба, отдел статистики и отдел миграции, которые эти вопросы отслеживают. Мы только даем заявку..." - сказал Недзельский. Читайте также: Концерта Повалий во дворце "Украина" не будет - Недзельский

Он отметил, что проводить гастроли в России - это моральная ответственность каждого из артистов. "Если они хотят работать во дворце "Украина", а в то же время работают в Кремлевском дворце, благодарят Путина и поздравляют российскую армию с Днем победы, - это вопрос морали", - добавил Недзельский.