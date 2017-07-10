Руководство и сотрудников Главной военной прокуратуры проверили на детекторе лжи

Проверка проводилась в целях предупреждения коррупционных рисков в производствах, связанных с многомиллионными убытками государству.

Руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе. Проверка проводилась во исполнение приказа Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает пресс-служба ГПУ.

"По поручению Генерального прокурора Украины проверку военных прокуроров (в том числе заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции Анатолия Матиоса) проводили специалисты контрразведки Службы безопасности Украины по стандартам партнерских спецслужб иностранных государств. По результатам полиграфического исследования сведений, требующих реагирования со стороны правоохранительных органов - не установлено", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры. Оно связано с предупреждением возникновения коррупционных рисков и информационных манипуляций в ходе расследования уголовных производств с миллионными убытками государству. В частности, речь идет о расследовании в отношении экс-налоговиков времен бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, где суммы ущерба государству достигают 96 млрд гривень, а имущество 46 подозреваемых арестованы судом на сумму около 1 млрд гривень

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства в отношении "налоговых площадок" Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству свыше 96 млрд гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

На протяжении 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девятерых задержанных под залог или личное обязательство.

14 июня Александр Клименко получил сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Подробнее читайте в материале Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар- ация" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".