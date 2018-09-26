Рулетка-2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца региональные князьки

Фактически никто из местных серых кардиналов не готов делать собственную политическую ставку безапелляционно на кого-то одного, рискуя в случае проигрыша своего фаворита пойти на дно вместе с проигравшим

Важнейшим на любых выборах стоит вопрос, на кого сделают свои реальные ставки региональные элиты. Речь прежде всего идет о тех немногих, которые хоть и не являются топ-олигархами общенационального масштаба, входя в пресловутый второй эшелон украинских толстосумов, однако их влияние в родных вотчинах очень весомое, а то и просто определяющее. Это когда местные политикум, чиновничество и бизнес-среда ориентируются во всем не столько на официальную вертикаль власти, сколько на своего регионального князька. И если последний хоть и негласно, но более-менее четко определяется со своим выбором во время предвыборной кампании-2019 в отношении конкретного кандидата в президенты либо политической силы на последующую парламентскую гонку, вся местная машина админресурса разворачивается в указанную им сторону.

В данном обзоре "ВД" представлены десять таких семей, бизнес-групп и персоналий, считающихся в своих регионах ключевыми лидерами мнений среди элит. От них на местах зависит если не все, то уж точно очень многое, поэтому сыгранная ими роль на предстоящих в 2019 г. выборах воспринимается серьезным подспорьем для любого ведущего политического игрока в будущем глобальном избирательном цикле в Украине. Впрочем, при ближайшем рассмотрении фактически никто из местных серых кардиналов не готов делать собственную политическую ставку безапелляционно на кого-то одного, рискуя в случае проигрыша своего фаворита пойти на дно вместе с проигравшим. Напротив, все происходит весьма прогнозированно - путем традиционного раскладывания яиц в разные корзины.

Виктор Балога и семья

В принципе, на кого решил преимущественно поставить Виктор Балога со всей своей закарпатской "Барвой", стало понятно в момент его появления в руководстве предвыборного штаба Анатолия Гриценко. Правда, продиктован этот балоговский выбор был скорее его амбициями политика "высшей лиги", а не сугубо деятеля масштаба Закарпатья. Хотя реальное влияние Балоги за пределами родного края осталось в прошлом - во времена его руководства секретариатом президента Виктора Ющенко, что наглядно демонстрируют хотя бы нынешние позиции карманной партии "Единый центр", обладающей политическим весом только в одной-единственной Закарпатской области.

Там и только там имеют свои мажоритарки как сам Балога-старший, так и его братья-нардепы Иван и Павел Балоги и несколько отдалившийся от семьи кузен Василий Петевка, а смотрит за семейным форпостом в Мукачево его сын Андрей Балога в качестве тамошнего мэра. Собственно, закарпатские расклады и определяют предстоящую ставку большого балоговского семейства на выборах- 2019. Конкуренцию за представительство в регионе интересов Петра Порошенко Балога проиграл нынешнему закарпатскому губернатору и давнему личному врагу Геннадию Москалю, но это не значит, что стол переговоров с действующим президентом окончательно перевернут, особенно памятуя о вполне нормальной "кредитной истории" Балоги и Порошенко по ющенковской "Нашей Украине". В конце концов, и с Юлией Тимошенко не все горшки побиты, но за многие годы между ними накопилось слишком много взаимных претензий. При этом еще совсем недавно, после местных выборов-2015, Балога активно пробовал продвинуть лидера областной ячейки "Батьківщини"Александра Кеменяша в главы Закарпатского облсовета, но губернатор Москаль тогда сорвал данную операцию - Кеменяшу для избрания областным спикером не хватило всего одного голоса.

Алексей и Андрей Вадатурские

Основатель и бессменный с 1991 г. гендиректор одного из крупнейших агрохолдингов страны "Нибулон" Алексей Вадатурский стал главным серым кардиналом Николаевщины еще в эпоху президентства Леонида Кучмы. С рук Ющенко он даже удостоился звания Героя Украины, но затем чуть не стал жертвой отжима бизнеса со стороны жадного семейства Януковича, поэтому его однозначный выбор Порошенко в 2014-м был вполне закономерным. Перед последними парламентскими перевыборами сын Вадатурского Андрей, работавший до этого замом у отца в "Нибулоне", полностью погрузился в политику, даже возглавив облорганизацию БПП. В результате пять из шести мажоритарных округов в Николаевской области выиграли выдвиженцы президентской партии с самим Вадатурским-младшим включительно. Однако впоследствии от руководства николаевскими порошенковцами его оттерли местные конкуренты, он даже громко вышел из партии, правда, оставшись в парламентской фракции БПП. Что позволяет сделать ключевой вывод - с Порошенко Вадатурские пока решили мосты не сжигать.

Но данный факт совершенно не означает, что "нибулоновцы" перестали внимательно вглядываться в разные стороны. Например, ходят упорные слухи о том, что Вадатурский-старший уже провел несколько раундов переговоров о сотрудничестве лично с Тимошенко, которая в последнее время пытается окучить украинских агропромышленников своим "новым аграрным курсом". К тому же после восстановления через суд представителя "Самопомочі" Александра Сенкевича в должности мэра Николаева ему теперь оказывает всемерную поддержку именно "Нибулон". То есть корзин для всевозможных яиц Вадатурских предостаточно, единственное, вряд ли "нибулоновцы" захотят ставить на экс- "регионалов", в отношении многих из которых у Вадатурских осталась идиосинкразия.

Александр и Галина Гереги

Планомерное окучивание Хмельницкой области совладельцем крупнейшей национальной сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александром Герегой не прошло даром. В 2014-м на перевыборах в ВР он и его близкий соратник Андрей Шинькович (ныне входит во фракцию БПП) торжествовали в соседних мажоритарных округах Хмельнитчины, в 2015-м гереговский местечковый политпроект "За конкретные дела" занял первое место на выборах в Хмельницкий облсовет, а в 2018-м лидер областной фракции "конкретных" и многолетний топ-менеджер "Эпицентра-К" Вадим Лозовой вообще стал хмельницким губернатором.

Таким образом, с вопросом предстоящей ставки экс-"регионала" Гереги все вроде бы ясно - он уже активно работает с командой Порошенко и на месте, и в столице, ведь он сам как внефракционный нардеп голосует обычно в унисон с парламентской коалицией. И интересна политическим партнерам супружеская пара Александра и Галины Герег не только своим влиянием на одной конкретной Хмельнитчине, но и тем, что в каждом, по сути, крупном украинском городе есть свой гипермаркет "Эпицентр", а то и несколько. А это немаловажный ресурс в предвыборной агитации и пропаганде.

Впрочем, говорить о полной однозначности ориентации данного семейства на БПП все же не стоит. Просто хотя бы памятуя о том, что во времена Януковича Галина Герега как секретарь Киеврады ориентировалась исключительно на бывшего тогда главу АП, а ныне видного "оппоблоковца" Сергея Левочкина, как, кстати, и ее муж-нардеп. Да и среди олигархов принято политически ставить на кого-то совершенно непублично и даже тайно.

Андрей Деркач и компания

До сих пор свою ставку местный князек Сумщины и вечный нардеп-мажоритарщик от Глухова Андрей Деркач делал на Порошенко. Что принесло ему свои ощутимые плоды - во многом с Деркачем идет нога в ногу действующий глава Сумской ОГА Николай Клочко. Плюс есть еще карманная фракция в облсовете "Воля народа", сейчас входящая в облсоветовское большинство, созданное с энной попытки вокруг сумского БПП. Причем действует Деркач в регионе в паре с еще одним нардепом-экс-"регионалом", шосткинским бизнесменом Игорем Молотком. Сейчас этот дуэт занят сохранением собственных позиций на севере Сумщины, кульминацией чему стал прогремевший на всю страну конфликт с мэром Конотопа, "свободовцем" Артемом Семенихиным. Между прочим, отправить в августе в отставку Семенихина Деркачу и Молотку удалось с помощью местного БПП, когда все соответственные решения депутатов Конотопского горсовета, собравшихся в соседнем здании райгосадминистрации, подписывал лидер конотопских порошенковцев Тарас Омельченко. Но вот с другим деркачевским раздражителем в его глуховских пенатах - мэром Глухова Мишелем Терещенко - пока ничего так и не сделали, видимо, оставили его на закуску (не зря же пиарщики Деркача особо популяризируют прозвище Терещенко "Мэрмишель").

К слову, глуховский градоначальник первым распространил слух о том, что его недруг Деркач якобы ведет весьма плодотворные переговоры с Тимошенко, подтверждений чему пока не было, не считая скандальный эфир лидера "Батьківщини" в утренней программе деркачевской ТРК "Эра", выходящей на Первом национальном. При этом за Деркачем действительно закрепилось реноме успешного перебежчика - в свое время он удачно сбежал от Кучмы к Ющенко, затем от Ющенко к Януковичу и, наконец, от Януковича к Порошенко.

Богдан и Ярослав Дубневичи

Чисто с формальной точки зрения с львовскими бизнесменами Богданом и Ярославом Дубневичами также все определено - оба брата-нардепа входят в парламентскую фракцию БПП. Но в то же время они находятся в серьезном кулуарном конфликте с львовским губернатором Олегом Синюткой. А это чревато различными минусами, ведь бизнес Дубневичей - это не только фирма "Колейные ремонтные технологии", завязанная на тендеры "Укрзалізниці", но и сельское хозяйство и жилищное строительство на территории родной Львовщины. Благо у Дубневичей, помимо прочных связей во Львовской таможне и среди местных налоговиков, есть существенный актив - глава Львовского облсовета Александр Ганущин. Этот представитель БПП некогда был многолетним руководителем аппарата Львовской ОГА, а еще в 2016-м числился помощником-консультантом нардепа Ярослава Дубневича.

Между прочим, именно Ганущина братья-депутаты пытались продвинуть в губернаторы вместо Синютки, но что-то у Дубневичей с этим не срослось. С тех пор они обижены на Порошенко и стали активно искать пути к возвращению в команду Тимошенко. Тем более что львовскую партячейку БЮТ они когда-то очень основательно спонсировали, из-за чего ранее избирались в облсовет как раз под "бело-сердечными" флагами.

Геннадий Кернес

Наиболее естественно выглядела бы ставка харьковского мэра на прокремлевский "Оппоблок" и/или "За життя" Рабиновича-Медведчука. Однако Геннадий Кернес не так уж и свободен в своем выборе, так как в реальности его обступили с двух сторон земляки - руководитель АП Игорь Райнин и глава МВД Арсен Аваков, с которыми Кернес сохраняет нейтралитет в обмен на лояльность к нынешней власти. Одно дело, когда мэра еле-еле журит нынешняя глава Харьковской ОГА и прямая ставленница Райнина Юлия Светличная, а уголовные дела правоохранителей против харьковского головы особого продолжения не имеют, и совсем другое - мощная атака на него с нескольких флангов, способная смести любого, даже такого "крепкого орешка", как Кернес. Ресурс градоначальника Харькова весом и известен - он не только лично контролирует всю мэрию, но и большинство Харьковского горсовета. Оно состоит исключительно из собственной фракции Кернеса, прошедшей на местных выборах-2015 под брендом осколка ПР - партии "Відродження". Да и в облсовете его спикер Сергей Чернов и вице-спикер Владимир Скоробагач из того же проекта "возрожденцев", с которыми у Кернеса все на мази.

Правда, об использовании данного кернесовского политактива нужно еще договариваться с официальным хранителем бренда "Відродження", нардепом от Харькова Виталием Хомутынником, а также с неформальными "акционерами" проекта - олигархами Игорем Коломойским и Андреем Веревским. Иначе для потенциальных "покупателей" Кернеса среди фаворитов избирательной кампании дела явно не будет. К тому же и самого харьковского мэра интересуют гарантии его будущего, и, кто предложит ему лучшие условия, на того он и будет на выборах-2019 работать не виртуально, а чисто конкретно.

Группа "Континиум"

У волынской бизнес-империи "Континиум" схожая ситуация с Герегами на Хмельнитчине - у них также есть свой глава Волынской ОГА, которым в этому году назначен генерал-полковник милиции Александр Савченко. То есть давно укоренившаяся в регионе местная ФПГ покойного Игоря Еремеева, лидерство в которой сейчас захватил нардеп из депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив, уже заметно инкорпорирована Банковой в своих предвыборных целях. Но, с другой стороны, имеют место старые связи с экс-"регионалами", хорошо работавшие для "Континиума" во времена режима Януковича, о чем не даст соврать тот же бывший выдвиженец ПР Ивахив. Впрочем, открыто работать на пятую колонну Кремля в нынешних условиях себе дороже - на патриотичной Волыни такое поведение не то что не поймут, а могут вообще подвергнуть жесткому публичному остракизму.

Поэтому выбор "Континиума" в предвыборных корзинах ограничен только постмайданными силами. Ко всему прочему от дружбы, например, с Тимошенко группу сдерживает факт ставки на лидера "Батьківщини" со стороны Коломойского. А с младшим бизнес-партнером последнего - главой Волынского облсовета Игорем Палицей - у "Континиума" давний конфликт, в предвыборные периоды обычно характеризирующийся серьезным обострением.

Ярослав Москаленко

А вот лидер депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко, являющийся к тому же одним из центральных серых кардиналов Киевщины, постоянно и вполне успешно торгуется в парламенте с коалицией за необходимые власти голосования, посему его принято причислять к команде Порошенко. Очевидные связи Москаленко с Банковой также видны еще из одного факта - на этого нардепа от Вышгорода ориентируется чуть ли не во всех делах действующий глава Киевской ОГА Александр Горган. Александр Горган и Ярослав Москаленко (справа)

Кстати, сегодня несколько районных организаций президентской партии находятся на содержании именно Москаленко, на него же смотрит целый ряд депутатов облсовета от БПП. Также в его арсенале присутствует областная фракция "Наш край", состоящая из таких же, как он, бывших "регионалов". Ну и есть еще немаловажное влияние на мэров столичных пригородов - Борисполя, Бучи, Вышгорода, Ирпеня, Обухова и т. д.

Но при всем при этом надо понимать одну вещь - путевку в большую политическую и бизнес-жизнь выдал Москаленко не кто иной, как один из нынешних лидеров "Оппоблока" Юрий Бойко. И не стоит также забывать о медведчуковском прошлом близкого к Москаленко губернатора Горгана. В те далекие времена, когда он еще гордо носил фамилию Лялька.

Геннадий Труханов

Хотя мэр Одессы Геннадий Труханов известен своими явно пророссийскими взглядами, а в кармане у него якобы припрятан российский паспорт, но сотрудничает его локальный проект "Доверяй делам" в Одесском горсовете не с прокремлевским "Оппоблоком", а с БПП. Точнее, с лидером местной ячейки партии Порошенко, нардепом Алексеем Гончаренко. Его союз с Трухановым после местных выборов 2015 г. был укреплен тем, что секретарем горсовета градоначальник позволил стать выдвиженцу БПП и свояку Гончаренко Алексею Потапскому. В обмен трухановская фракция "Доверяй делам" в Одесском облсовете поддержала при избрании его главы кандидатуру порошенковца Анатолия Урбанского. Когда же на Труханова пыталось найти управу НАБУ, его взял на поруки нардеп от БПП Дмитрий Голубов - ближайший подручный Гончаренко. Таким образом, с одной стороны, у одесского бургомистра и команды Порошенко, скажем прямо, сложилось, однако с другой - старые связи с бывшими соратниками из ПР и постоянное воздыхание перед "ватой" все же дают о себе знать. При этом любому, не позиционирующему себя "рукой Путина", вряд ли безопасна для собственного имиджа публичная поддержка со стороны Труханова. Хотя подгрести под себя Одессу с ее значительным электоральным ресурсом очень хочется буквально всем. Получается, некое балансирование крупных политических игроков между публичными и непубличными контактами с мэром Одессы с риском, когда все "тайные вечери" при участии Труханова конкуренты тут же сделают явными и бьющими по патриотическому реноме "ужинающих".

Впрочем, и одесский градоначальник пребывает не в таких уж комфортных условиях. Все его мэрство де-факто можно вообще именовать пресловутой "инструкцией по выживанию", так как держался он на плаву преимущественно из- за постоянной турбулентности областной власти, когда Палицу в губернаторском кресле внезапно поменяли на еще более экспрессивного Михеила Саакашвили, которого так же внезапно убрали, оставив Труханова в обоих случаях тихо потирать руки. Одним словом, есть все основания предполагать, что на выборах-2019 мэр Одессы будет привычно лавировать между различными политическими центрами, а там уж как у него получится.

Борис Филатов

Градоначальник Днепра также стоит в определенной степени на распутье. Да, он как был, так и остается ключевым политическим активом Коломойского, и рвать связи со своим земляком и давним партнером Филатов вряд ли будет. Хотя в случае с президентскими выборами мэр Днепра может получить от лидера группы "Приват" некоторую свободу действий. Потому что напрямую работать на Тимошенко Филатову невыгодно, это может вызвать острый конфликт с Киевом и закономерно отразиться на важных бюджетных, финансовых, инфраструктурных и других отношениях центра с Днепром, а мэр еще хочет с чем-то пойти на следующий мэрский срок.

К тому же после местных выборов-2015 промэрское большинство в Днепровском горсовете Филатову помогли сформировать именно губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко и местное отделение БПП, но то, что раскололись днепровские вилкуловцы, заслуга, конечно, принадлежит лично мэру. Само собой, о каких-то тайных договорняках Филатова с "Оппоблоком" не может быть и речи - там давняя и персонифицированная вражда. А вот с остальными, не пропитанными ассоциациями с режимом Януковича, заразой "русской весны" и другими сопутствующими ватными составляющими, все может быть в ажуре.

В какой-то степени в похожей ситуации "разговаривать со всеми и ни о чем" находится не только Филатов, но и практически все "непартийные" мэры. Да и "партийные" градоначальника все время в ходе предвыборной гонки будут оглядываться на актуальный рейтинг своей политсилы, норовя переложить в процессе свои яйца в корзины тех, кто выходит на лидерские позиции, даже если против такого поведения станут жестко выступать их, мэров, на данный момент различные покровители. Что в принципе немудрено, ведь, как известно, рыба ищет, где глубже, а человек всегда, где лучше.

Олег ПОЛИЩУК

Обозреватель