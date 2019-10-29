Рябошапка и Сытник утвердили сотрудничество между ГПУ и НАБУ

Совместным приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника утвержден порядок сотрудничества ГПУ и НАБУ относительно возможного обмена информацией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Общим приказом Генерального прокурора Р. Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Украины А. Сытника утвержден Порядок сотрудничества ГПУ и НАБУ относительно возможного обмена информацией, необходимой для обеспечения формирования объективной характеристики кандидатов на должности прокуроров, в том числе в рамках аттестации прокуроров для перевода их в новые органы прокуратуры", - говорится в сообщении.

Так, согласно порядку НАБУ по запросу ГПУ предоставляет сведения о соответствии таких кандидатов требованиям добропорядочности и других характеристик кандидата с соблюдением требований законодательства, требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, законодательства Украины по охране государственной тайны и защиты персональных данных.

"НАБУ вправе по собственной инициативе подавать в соответствующую кадровую комиссию органов прокуратуры такие сведения, а также другую информацию, предусмотренную действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Также в соответствии с совместным приказом осуществляется привлечение работников НАБУ к проведению отбора кандидатов на должности в органы прокуратуры.

"Во время взаимодействия по вопросам обмена информацией и других форм сотрудничества обеспечивается надлежащая защита информации с ограниченным доступом и конфиденциальной информации о лице в соответствии с законодательством Украины об охране государственной тайны и защиты персональных данных", - говорится в сообщении.

Напомним, новосозданное управление реформ в структуре Генеральной прокуратуры будет заниматься стратегией обновления прокуратуры.