Рябошапка назвав підозру для Порошенка необґрунтованою і незаконною

Підозра експрезиденту Петру Порошенку, яку було підготовлено слідчими Державного бюро розслідувань, - це юридичний "треш", вона необґрунтована і незаконна. Про це заявив колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Олесі Бацман, передає РБК-Україна.

"Кожен юрист, який хотів ознайомитися з цим документом, мав можливість це зробити, прокоментувати і власне зробити свої висновки. Те, що було запропоновано підписати, - це насправді юридичний "треш", який не витримує жодної критики. І очевидно, що мій підпис міг бути так само підставою для кримінального переслідування у мій бік. Тому що, по-перше, документ був необґрунтованим. І, по-друге, він був незаконним. Тобто те, в чому звинувачували п'ятого президента, не мало під собою достатніх підстав - не було жодних доказів, які підтверджували ці дії. І власне юридична кваліфікація була фантастична - в цих діях не можна було звинуватити президента на той час", - сказав Рябошапка.

Рябошапка зазначив, що кожен юрист, який поважає свій підпис і своє ім'я, не мав жодної можливості підписати такий документ.

Втім Рябошапка припускає, що Ірина Венедіктова, яка перейшла на посаду генпрокурора з кабінету начальника ДБР, може підписати цей документ, якщо буде вказівка керівництва.

"Сьогодні є новий генеральний прокурор, який, можливо, є співавтором цього документа, вона вже майже тиждень генеральний прокурор. Вона може чудово підписати цей документ. Я не астролог і тут я не можу передбачити. Я думаю, що вона готова підписати все, що завгодно, про що її попросять ті, хто привів її на цю посаду", - вважає Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, призначення Ірини Венедіктової 17 березня підтримали 269 нардепів. Під час свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.