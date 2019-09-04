Рябошапка освободил прокуроров в четырех областях

Во время визита в Черкасскую область президенту Владимиру Зеленскому "жаловались на работу прокурора области"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

"В вторник, 3 Сентябрь 2019, руководствуясь Законом Украины" О прокуратуре ", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей" , - сообщил в Facebook прессекретар ГПУ Андрей Лысенко.

"Также, находясь на Житомирщине, президент отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря" , - добавил прессекретар.

Напомним, после назначения генпрокурором, Рябошапка заявил, что прокуратура будет "жестко" контролировать правоохранительные органы и пообещал еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников за взяточничество.