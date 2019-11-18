Рябошапка прокомментировал обращение ГБР относительно Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура уже начала изучение проекта подозрения Государственного бюро расследований в отношении пятого президента Петра Порошенко.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - сказал Рябошапка журналистам.

При этом он не исключил, что в документы может потребоваться внести определенные правки.

Напомним, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года, а также подготовило для ГПУ в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины.

В свою очередь адвокат Порошенко заявил, что это провокация, к которой причастна Россия. По материалам: Интерфакс-Украина /