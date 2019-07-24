Рябошапка прокомментировал слухи о вероятности стать генеральным прокурором

Руслан Рябошапка, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского, признался, что обсуждал с главой государства в парламент представления своей кандидатуры на должность главы ГПУ.

Заместитель руководителя ОП Рябошапка принимал участие в конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?" в Киеве. Там журналисты и спросили у него относительно возможного назначения руководителем ГПУ.

"50%. Или так или нет", - лаконично объяснил Рябошапка. И добавил, что кроме представления президента, нужным является и решение парламента.

Рябошапка признался, что ранее обсуждал с президентом Зеленским возможность внесения представления в парламент относительно своего назначения на должность генпрокурора. Мол, глава государства сам неоднократно предлагал Рябошапке возглавить генеральную прокуратуру.

Как я отношусь к инициативам президента? Я поддерживаю все инициативы президента, - дипломатично отметил Руслан Рябошапка.

Впрочем, он подчеркнул, что других кандидатур на должность главы ГПУ с президентом не обсуждал.

Сам президент Зеленский говорил о кандидатуре Рябошапки на пост главы ГПУ так: "Это один из вариантов, один из претендентов".

Еще 11 июня Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Луценко с должности главы ГПУ. Мол, генпрокурором не может быть человек, который не имеет высшего юридического образования. Депутаты инициативу не поддержали.

19 июля президент анонсировал, что кандидатура нового генпрокурора будет внесена на рассмотрение Рады уже после формирования большинства в новоизбранном парламенте.

Кто такой Руслан Рябошапка?

Был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.

Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.

После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционный направление.