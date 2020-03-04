Рябошапка считает, что его хотят отправить в отставку из-за дел по Укрнафте

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте. Об этом он сказал в кулуарах Рады после заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором поддержали его отставку, сообщает Укринформ.

"Есть дела по Укрнафте, и эти вещи заставляют некоторых людей двигаться все быстрее и циничнее", - сказал Рябошапка, комментируя решение комитета.

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По его словам, "депутаты, которые инициировали (сбор подписей за отставку, - ред.), являются теми, кто связан с людьми, которые боятся тех дел, о которых я только что сказал".

Рябошапка отметил, что из-за этого срывается процесс переаттестации прокуроров.

14 февраля директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио НВ сообщил, что детективы бюро составили проекты подозрений в уголовном производстве ПАО Укрнафта о нанесении более 10 млрд грн убытков и направили их в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

- 29 августа Рябошапка стал новым генеральным прокурором. В рамках реформы уже начали переаттестацию прокуроров, Генеральная прокуратура была переименована в Офис генпрокурора.

- Вчера сообщалось, что послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке. В то же время в руководстве Слуги народа считают, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

- Также вчера в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.