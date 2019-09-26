Рябошапка уволил двух своих заместителей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"В связи с вступлением в действие закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 года подписал приказы об освобождении от должностей заместителей генерального прокурора С.Кизя и Ю.Столярчука", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что ранее генпрокурор освободил от должностей заместителя генерального прокурора Анжелу Стрижевскую, заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука и первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука. Читайте также: Рябошапка дал старт реформе прокуратуры - что изменится

Как сообщалось, Кизь был назначен заместителем генпрокурора 3 июля 2019 года; Сторожук занимал должность заместителя генпрокурора с 1 апреля 2015 года.