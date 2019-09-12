Рябошапка уволил Севрука и Бедриковского

Новый глава ГПУ принял решение по двум топ-сотрудникам ведомства, "руководствуясь ст. 9 закона Украины о прокуратуре"

Из Генпрокуратуры уволены первый замглавы ГПУ Юрий Севрук и начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимир Бедриковский. О соответствующих приказах генпрокурора Руслана Рябошапки пишет пресс-служба ведомства.

После увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина Севрук временно исполнял обязанности главы ведомства.

Как писала LIGA.net в 2015 году, "антикоррупционные эксперты полагают, что Севрук - яркий представитель старой прокурорской системы, который не только умудрился сохранить за собой высокие должности при Януковиче-Пшонке, но и получить награду из рук беглеца".

Ранее Рябошапка уволил Дмитрия Сторожука - первого заместителя бывшего главы ГПУ Юрия Луценко.