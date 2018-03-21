Ryanair и Борисполь подпишут соглашение к концу недели - Гройсман

Международный аэропорт Борисполь успешно завершил переговоры с ирландским лоукостером Ryanair. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров 21 марта.

По словам премьера, соглашение должно быть подписано к концу этой недели. "Ожидаем, что к концу этой недели соглашение Борисполя с Ryanair будет подписано", - сказал Гройсман.

Также он сообщил, что аэропорт Борисполь вводит новую систему расценок.

Ранее сообщалось, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время добавит Львов.

В конце февраля в Киев прилетала на переговоры делегация топ-менеджеров Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян позже заявил, что лоукостер приступит к выполнению рейсов осенью.

Напомним, в прошлом году министр уже объявлял о приходе Ryanair в Украину, а компания запустила продажу билетов, однако позже отказалась от планов.

Авиаперевозчик рассчитывал начать работать в Украине осенью 2017 года, но не смог договориться с аэропортом Борисполь об условиях обслуживания. В декабре 2017 года министр заявил, что переговоры между Ryanair и международным аэропортом Борисполь находятся на финальной стадии.