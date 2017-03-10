С 1 апреля украинцы смогут ездить в Албанию без виз

С 1 апреля вступает в силу соглашение между Украиной и Албанией предусматривающее взаимную отмену визовых требований для граждан обеих стран сроком до 90 дней, сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

"1 апреля 2017 вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований, которое было подписано 4 ноября 2016 в г.Тирана", - написал В.Костюк на своей странице в соцсети Facebook.

В соответствии с положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами (загранпаспортами, удостоверениями личности моряка) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180.

Как сообщалось, 4 ноября глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Албании Дитмир Бушати подписали соглашение между Украиной и Албанией о взаимной отмене визовых требований.