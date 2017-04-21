С 2019 года условием назначения на госслужбу будет знание английского языка - Петренко

С 2019 года в Украине одним из требований для назначения на государственную службу будет базовое знание английского языка.

Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время встречи с выпускниками проекта по изучению английского языка Lingva.Skills, сообщает УНН.

"Мотивация для студентов очень четкая, потому что с 2019 года знание английского языка будет одним из условий и требований для номинирования на государственную службу", - сказал он.

Вместе с тем Петренко напомнил, что знание украинского языка является одним из требований к претендентам на должности государственных служащих. 2 марта Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной передали сертификат на 556 тыс. гривен для выплат стипендий учителям - участникам проекта "Учителя английского языка - агенты перемен", которые проводят обучающие тренинги в рамках кампании "Украина Speaking". 28 мая 2016 года мэр Киева Виталий Кличко, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем приняли участие в массовом уроке английского языка, который проходил на Софийской площади в Киеве, а также в ряде других городов Украины. 3 ноября 2015 года сообщалось, что Украина опередила Россию по уровню владения населением английским языком как иностранным.

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