С Бандерой Украина в Евросоюз не войдет - Качиньский

По словам председателя PiS, украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

Героизация проводника ОУН Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны, заявил глава правящей польской партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня понятное, мы и так показали огромное терпение, но всему есть предел", - сказал Качиньский, передает TVP.info.

Председатель PiS заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

Качиньский также подчеркнул, что Польша не может в течение многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, которые совершали геноцид поляков.

Ранее Качиньский заявил, что будущее украинско-польских отношений находится под вопросом через формирование Украиной своей исторической легитимности на основе традиции УПА.