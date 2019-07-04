С февраля 2020 года рейтинг Зеленского может сильно упасть - директор "Рейтинга"

С учетом выборов в Верховную Раду, примерно с февраля 2020 года стоит ожидать сильного снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Такое развитие событий возможно в случае, если ситуация в стране не улучшится, считает директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Если мы говорим о нынешних выборах, то требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к Порошенко в 2014 году. И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода. С учетом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля следующего года стоит ожидать сильного снижения рейтинга. Если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране", - сказал Антипович в интервью "РБК-Украина".

Директор "Рейтинга" также отметил, что на данный момент 50% довольны работой Зеленского, доверие немного меньше 70%.

"Такого уровня доверия не имели ни церковь, ни армия, ни, конечно, ни один из предыдущих президентов", - сказал Антипович. По материалам: РБК-Украина