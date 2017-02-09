С фрагмента Берлинской стены смыли надпись, сделанную Гончаренко

С фрагмента Берлинской стены, установленного возле посольства Германии в Киеве, смыли надпись Nein ("нет" по-немецки), которую накануне нанес народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующую фотографию сделал очевидец, сообщает сайт 112.ua.

При этом в немецком посольстве не смогли прокомментировать, кто именно смыл нанесенные с помощью баллончика красные буквы.

Напомним, накануне нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится у посольства Германии в Киеве.

Гончаренко считает, что разрисовал Берлинскую стену "демократическим европейским образом".

Официальный Берлин осудил действия народного депутата Украины Алексея Гончаренко, который красной краской сделал немецкоязычную надпись на фрагменте Берлинской стены возле немецкого посольства в Киеве.