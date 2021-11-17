Офіс генпрокурора назвав імена 10 підозрюваних по справі Майдану

Офіс генерального прокурора розкрив імена підозрюваних по справі Майдану. Їх звинувачують в придушенні акцій протесту, що призвело до жертв серед мітингувальників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За словами Венедіктової, в списку підозрюваних відзначаються: четвертий президент України Віктор Янукович; міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко; заступник голови МВС Віктор Ратушняк; начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан; командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк; командир "Беркута" в Києві Сергій Кусюк; начальник міліції громадської безпеки у Києві Петр Федчук; міністр оборони України Павло Лебедєв; голова СБУ Олександр Якименко; заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

Генеральний прокурор відзначила, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади.

"Їх дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Вбито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", - додала Венедіктова.

