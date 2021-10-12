Офіс генпрокурора оскаржить домашній арешт Медведчуку

Прокурори будуть оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від "Опозиційної платформи - за життя" Віктору Медведчуку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт - ред.) є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв'язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень", - наголосили в ОГП.

Прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв'язки з представниками РФ та терористичних організацій.

"Наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. Окрім того, не врахована тяжкість інкримінованих діянь і наявність у народного депутата підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину у іншому кримінальному провадженні", - підкреслили в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату від "Опозиційної платформи - за життя" Віктору Медведчуку на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень і залишив його під цілодобовим домашнім арештом.