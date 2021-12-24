Офіс генпрокурора повідомив про підозру міністру транспорту РФ та його заступнику

Савельєву загрожує в Україні до дев'яти років ув'язнення (Фото: Кремль)

Українські правоохоронці повідомили про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савельєву.

Про це у п'ятницю, 24 грудня, заявили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Савельєву, а також одного з його заступників підозрюють у організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, незважаючи на закриття всіх повітряних пунктів пропуску через держкордон України, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника Росії Аерофлот, організували з квітня 2014-го по листопад 2020 року понад 34 тисячі рейсів до окупованого РФ Криму.

Таким чином було незаконно переправлено на українську територію 329 тисяч осіб.