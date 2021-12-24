Офіс генпрокурора проситиме суд арештувати Порошенка із заставою у 1 мільярд

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Про це у пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили Укрінформу.

Крім того, у Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили в цьому суді.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань направило п'ятому президенту України (2014-2019 роки), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підозру у державній зраді та сприяння терористичним організаціям у рамках справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

За версією слідства, Петро Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації закупівель вугілля на непідконтрольній території.

Підозру Порошенку підписував один із заступників генпрокурора Ірини Венедіктової, оскільки сама вона пішла у відпустку.

ДБР викликала Порошенка на допит 23 грудня для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу, однак ще минулого тижня він виїхав у відрядження, з якого повернеться після свят, повідомляли у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

Раніше Офіс генпрокурора у цій же справі повідомив про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину у вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, Демчишина було залучено "вищим політичним керівництвом держави до укладання угод на поставку вугілля з територій, підконтрольних терористичним організаціям". Йдеться про закупівлю вугілля для державного "Центренерго" на суму 200 млн грн у двох вуглевидобувних підприємств, що лишилися на окупованій території, для чого Міненерго під керівництвом Демчишина перереєструвало їх у Києві.

У цьому кримінальному провадженні за матеріалами Служби безпеки України також було повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку (ст. 111 КК (державна зрада) та ст. 258-3 ч. 1 КК (сприяння діяльності терористичної організаці).

Генпрокурор Ірина Венедіктова вимагала для Медведчука у цій справі арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн, проте Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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