Офіс генпрокурора уточнив, яке майно Порошенка арештував суд

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГП.

"Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п'ятого Президента України, повноваження якого припинено", - ідеться в повідомленні.

Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм, зауважили в Офісі генпрокурора.

В ОГП нагадали, що "народний депутат України, п'ятий Президент України, повноваження якого припинено, підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб, здійснив сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Таким чином було підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках та позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Також своїми діями він надав Російській Федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї".

Санкції кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.

Раніше у цьому ж кримінальному провадженні також вже накладено арешти на майно інших підозрюваних - народного депутата та вугільного бізнесмена, додали в ОГП.

Досудове розслідування триває і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Крім того, у Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де має відбутися обрання йому запобіжного заходу.

Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Прокуратура клопотала в суді для обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Демчишин перебуває у розшуку.

Порошенко перебуває за кордоном і планує повернутися в Україну 17 січня.



