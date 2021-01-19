Офіс генпрокурора відкрив щодо Дубінського два провадження - ЦПК

Офіс генерального прокурора України відкрив щодо народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського кримінальні провадження за двома статтями. Про це поінформував Центр протидії корупції на своїй сторінці у Facebook.

"Офіс генпрокурора після звернень ЦПК нарешті розпочав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями: ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", - ідеться в повідомленні.

У жовтні минулого року ЦПК повідомляв, що в декларації Дубінського вказано не все його майно, деяке записано на його матір і колишню дружину Олесю Цибко. Водночас активісти вважають, що Дубінський міг зареєструвати фіктивне розлучення, щоб не декларувати записаного на Цибко майна.

"Дубінський і Цибко могли розлучитися "на папері" саме для того, щоб не декларувати майно невідомого походження: гроші за, імовірно, замовні сюжети Дубінського під час журналістської діяльності, гроші за ймовірне просування інтересів олігарха [Ігоря] Коломойського тощо", - прокоментував юрист Денис Свириденко.

8 грудня у ЦПК повідомляли, що Офіс генпрокурора відкрив стосовно Дубінського провадження за статтею про держзраду.