Офіс генпрокурора відпов НАБУ на звинувачення у перешкоджанні притягнення винних до відповідальності.

В Офісі генерального прокурора заявляють, що заява Національного антикорупційного бюро, у якій Бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягнення винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, є безпідставною.

Про це йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 1 грудня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії, яке розслідується детективами НАБУ.

"У зв'язку з тим, що справа набула резонансного статусу, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження усіх обставин кримінального провадження, генеральним прокурором дійсно було прийнято рішення про включення Генерального прокурора до складу групи. Окрім цього, з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті, до складу групи прокурорів, було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя", - повідомили в Офісі генпрокурора, наголосивши, що такі дії Венедіткової "не потребували жодних узгоджень з жодною особою або органом досудового розслідування".

В Офісі генпрокурора наголосили, що зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій.

Також зазначається, що у справі колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка Офісом Генерального прокурора дійсно двічі повертались матеріали кримінального провадження до НАБУ щодо екстрадиції. Окрім того, Офіс неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати додаткові відомості та процесуальні рішення, виявлені та прийняті в межах кримінального провадження.

"Саме за ініціативи генерального прокурора проводилась нарада з керівниками НАБУ та САП щодо наявних процесуальних порушень, які можуть поставити під загрозу кінцевий результат у вигляді законного кримінального переслідування підозрюваного", - заявили в Офісі генпрокурора.

Затримку з екстрадицією пояснили необхідністю усунення усіх процесуальних порушень в матеріалах екстрадиційного запит.

У Венедіктової також відповили на звинувачення у незміні прокурора у провадженні щодо формули "Роттердам+", зазначивши, що протягом слідства "жодними особами не висловлювалось сумнівів щодо його ефективності та не поставало питання необхідності заміни прокурора у провадженні, в тому числі і у зв'язку із його можливою зацікавленістю в унеможливленні публічного судового розгляду протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".

"Однак, відразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком рішення про закриття кримінального провадження виникла низка питань щодо ефективності слідства та нагальної потреби у заміні прокурора у провадженні", - пояснили в Офісі генпрокурора.

У відомстві заявили, що розцінюють закиди НАБУ "виключно як спробу публічної дискредитації, як керівника правоохоронного органу, так і його працівників, та зниження рівня довіри громадськості до них до критично низького шляхом маніпулювання фактами та безпідставними звинуваченнями".

Крім того, додають в Офісі, "спотворення НАБУ реальних фактів може свідчити про намагання приховати неефективність здійснених досудових розслідувань та використання ЗМІ з метою тиску на генерального прокурора для прийняття тих чи інших процесуальних рішень", що є порушенням чинного законодавства України та гарантій щодо самостійності та незалежності прокурора у здійсненні його діяльності.

Нагадаємо, напередодні у НАБУ заявили про тиск на слідство у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

Заступнику голови ОП Олегу Татарову підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення.