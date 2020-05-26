Сім екс-послів США в Україні зробили заяву через "плівки Деркача"

Сім колишніх послів Сполучених Штатів Америки в Україні виступили зі зверненням до політиків обох країн через відкриття провадження щодо втручання віце-президента Джо Байдена в діяльність екс-генерального прокурора Віктора Шокіна.

Про це йдеться у спільній заяві американських екс-послів, оприлюдненій на сайті аналітичного центру Атлантична рада.

Вони наголошують, що за останні 30 років Сполучені Штати і Україна розвинули широкі та стійкі відносини, які відповідають інтересам обох країн, які поділяють такі цінності як демократія, воля і свобода людини. На думку авторів звернення, успіх України у розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, вкоріненою в європейські інституції, відповідатиме інтересу США щодо більш стабільної і безпечної Європи.

Посли нагадують, що двосторонні відносини України і США мають широку двопартійну підтримку в Сполучених Штатах і, зокрема у Конгресі як від Республіканської, так і Демократичної партій.

"Впродовж років ми працювали над творенням і зміцненням американо- українського стратегічного партнерства, започаткованого у 1996 році. У цьому зв'язку ми засмучені спробами втягнення України у внутрішню політику Америки, оскільки наближаються президентські вибори США 2020-го року. Ці зусилля просувають хибні і токсичні судження, що не ґрунтуються на реальності відносин США і України з метою послабити відносини і посіяти чвари між нашими двома країнами. Це не служить інтересам жодної з країн", - підкреслюють посли.

"Ми суворо засуджуємо ці зусилля, покликані розділити наші дві країни і закликаємо посадовців в обох країнах уникати кроків, які лише підірвуть двосторонні відносини і відштовхнуть одну країну від іншої", - підсумовується у заяві.

Під цим зверненням підписалися: перший посол Сполучених Штатів в Україні Роман Попадюк, третій - Стівен Пайфер, четвертий - Карлос Паскуаль, п'ятий - Джон Гербст, шостий - Вільям Тейлор, сьомий - Джон Теффт і дев'ятий - Марі Йованович.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо оприлюднених 19 травня депутатом Андрієм Деркачем записів нібито переговорів екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом та колишнім державним секретарем США Джоном Керрі. В ході цих розмов від Порошенка начебто вимагали забезпечити звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

Раніше Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії Burisma. Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Хантер Байден.

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк своєю ухвалою зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження щодо втручання колишнього віце-президента США Байдена в діяльність екс-генпрокурора України Шокіна.