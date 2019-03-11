С Мангера сняли электронный браслет и вернули ему загранпаспорт

Правоохранительные органы сняли электронный браслет с председателя Херсонского областного совета Владислав Мангера, подозреваемого в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, и вернули ему паспорт для выезда за границу.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Браслет сняли, паспорта вернули", - сказал он.

Адвокат не уточнил, в какой день прошли соответствующие мероприятия.

Также он сообщил, что пока защита не подала апелляционную жалобу на отстранение Мангера от должности председателя облсовета, но собирается обратиться в суд апелляционной инстанции.