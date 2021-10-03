ЄС може створити свою військову місію в Україні - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість створення в Україні військової навчальної місії EUATM. Про це повідомив телеканал Welt із посиланням на документи Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Автори ідеї вважають, що Україна потребує підтримки в боротьбі з російською агресією. Зокрема, зазначають, що РФ і далі домагається ескалації на Донбасі й під виглядом навчань стягнула до кордону України свої війська.

У зв'язку з цим Європейський союз розглядає можливість створення незалежної військової навчальної місії з назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні", йдеться в документах.

Роботу місії фокусуватимуть на навчанні українських військових.

За даними видання, наприкінці липня міністри закордонних справ й оборони України надіслали главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретний лист із проханням про формування місії.

Окрім військової місії, Євросоюз розглядає й інші способи посилення військового потенціалу української армії. Зокрема - розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України, яка існує з 2014 року.

Одразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти й докази. За даними Організації Об'єднаних Націй, за час конфлікту загинуло приблизно 13 тис. осіб.