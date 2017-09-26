С начала агрессии РФ гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины - Волкер

С начала агрессии Российской Федерации страны-гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Голос Америки". "Все стороны конечно ответственны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она отдала свое ядерное оружие, но страна-нарушитель - это Россия. Да, я согласен с вами - США, Франция и Великобритания должны были сделать больше. Нужно было действовать немедленно - это важно для Украины и для принципа нераспространения ядерного оружия. К сожалению, когда Россия вторглась, мы недостаточно сделали и не обратились к этому соглашению", - отметил Волкер. Он добавил, что его цель - помочь восстановить территориальную целостность Украины. "Мы там, где мы есть, и должны теперь двигаться вперед. Моя цель, изложенная госсекретарем Тиллерсоном и министром Маттисом, помочь восстановить территориальную целостность Украины. Если мы это сделаем - это будет шаг в направлении к выполнению Будапештских договоренностей", - отметил спецпредставитель. Напомним, Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того, как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.

