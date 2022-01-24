ЄС не бачить причин для евакуації дипломатів та їхніх сімей з України, - Боррель

Представник Євросоюзу закликав "не драматизувати" ситуацію, доки триває переговорний процес довкола ситуації на українських кордонах.

Наразі для евакуації сімей європейських дипломатів і працівників посольств з України немає підстав. Про це перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 24 січня, заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Журналіст спитав Борреля, чи є ознакою швидкого початку повномасштабної війни в Україні той факт, що США дозволили своїм дипломатам залишити українську територію та зобов'язали сім'ї працівників посольства в Києві виїхати з країни.

У відповідь представник ЄС заявив, що державний секретар Ентоні Блінкен пояснить європейським колегам причини такого оголошення під час сьогоднішньої відеоконференції.

"Ми не збираємося робити того ж самого (евакуювати сім'ї дипломатів), тому що ми не бачимо для цього конкретних причин. Блінкен нас проінформує. Не варто драматизувати (ситуацію), поки тривають переговори (щодо ситуації на українських кордонах). Проте, може, в Блінкена є більше інформації, і він нею з нами поділиться".

24 січня на сайті Державного департаменту США з'явилося оголошення про те, що американські дипломати, які працюють у посольстві в Києві, можуть добровільно покинути Україну, а їхні сім'ї тепер зобов'язані виїхати з країни на фоні загрози вторгнення РФ.

Раніше журналісти повідомляли, що Німеччина розглядає можливість евакуації своїх дипломатів з української території.