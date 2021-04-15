Офіс президента анонсував поїздку Зеленського у Францію 16 квітня

Офіс президента офіційно анонсував, що Володимир Зеленський 16 квітня поїде до Франції.

На сайті президента України повідомляється, що метою робочого візиту є переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Буде обговорюватися присутність російських військ на кордоні з Україною та ескалація бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Перша леді Олена Зеленська в свою чергу зустрінеться з першою леді Франції Бріджит Макрон.

Нагадаємо, що для Зеленського це буде третій візит у Францію.

В червні 2019 року він вперше у якості президента України зустрічався з Макроном в Парижі, а в грудні того ж року літав до Парижу на саміт "нормандської четвірки".